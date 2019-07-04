1200 قطعة من ممتلكات إليزابيث تايلور للبيع.. بينها حلي وشعر مستعار

يُعرض للبيع في مزاد يقام في ديسمبر/كانون الأول في بيفرلي هيلز بكاليفورنيا ثوب ارتدته النجمة الراحلة إليزابيث تايلور في حفل جوائز الأوسكار في عام 1974 وأكثر من 1200 قطعة من حياة الممثلة الراحلة منها حلي وشعر مستعار وأعمال فنية ومقتنيات من منزل تيلور.

وقالت دار جوليان للمزادات، في بيان، الأربعاء، إنه من المتوقع بيع الثوب الأزرق الفاتح المصنوع من الشيفون وصممته إديث هيد، مقابل ما يتراوح بين 4 و6 آلاف دولار.

وتوفيت تيلور في عام 2011 عن 79 عاما، وجسّدت سحر العصر الذهبي لهوليوود بحبها للألماس وعينيها البنفسجيتين وحياتها العاطفية الصاخبة التي شهدت ثماني زيجات؛ بينها مرتان من الممثل البريطاني ريتشارد بيرتون.

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وخلال حياتها المهنية التي امتدت نحو سبعة عقود، حققت الممثلة التي تحمل الجنسيتين البريطانية والأمريكية الشهرة لأول مرة في فيلم (ناشيونال فيلفيت) في عام 1944 عندما كان عمرها 12 عاما ورشحت خمس مرات للأوسكار.

وفازت مرتين بجائزة أفضل ممثلة عن دوريها في فيلم (باترفيلد 8) في عام 1960 وفيلم "من يخاف فرجينيا وولف؟" (هوز أفريد أوف فيرجينيا وولف؟) في عام 1966.

وسيُعرض في المزاد أيضا حزام من الفضة الخالصة مطلي بالذهب من إنتاج شركة كارتييه طلبت إليزابيث تايلور نقش اسم والدتها عليه.

وقال الرئيس والمدير التنفيذي لدار جوليان للمزادات دارين جوليان إنه يتوقع بيع الحزام بأكثر من 40 ألف دولار، وأعمال فنية أخرى قد تباع مقابل ما يصل إلى 60 ألف دولار.