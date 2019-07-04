كيت ميدلتون تُدخل 7 ماركات جديدة "معتدلة الأسعار" إلى خزانة ملابسها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ظلت دوقة كامبريدج، كيت ميدلتون، وفية ومخلصة لعلامات الملابس التي جرَّبتها وتأكدت من جودة منتجاتها، لكنها قررت في 2019 أن تقوم من جانبها بتجديد خزانة ملابسها بعدما استقرت على الاستعانة بمنتجات 7 علامات جديدة إلى جانب علاماتها المفضلة.

وعادة ما تستعين كيت، 37 عامًا، بمصممين من أمثال ألكسندر ماكوين أو جيني باكهام في إطلالاتها التي تظهر بها في مختلف المناسبات على السجادة الحمراء، فضلاً عن استعانتها بعلامات مثل "زارا"، "إل.كي بينيت" أو "جاب" لإطلالاتها الكاجوال، غير أنها اكتشفت في الأشهر القليلة الماضية علامة "ساندرو" الفرنسية، وعلامة "كاستنر" الإسبانية لتصنيع الأحذية وكذلك علامة "ماسيمو دوتي" للقطع التي تستخدمها يوميًا.

كما أضافت كيت لمسة من التطور المتميز باستعانتها بإبداعات المصمم إيلي صعب، الذي يُقَدِّم تصاميم ترتديها نجمات على شاكلة بيونسيه وهالي بيري وكريستن ستيوارت، وذلك إلى جانب ظهورها في عدة مناسبات متتالية بإطلالات من إبداعات علامة ريدلي البريطانية وعلامة آند أذر ستوريز السويدية وعلامة دوباري وعلامة أتيليه مانو.

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