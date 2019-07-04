ديما بياعة تكشف أسرار حياتها "الصعبة" بعد طلاقها من تيم حسن

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت الفنانة السورية ديما بياعة، عن أسرار الفترة الصعبة التي قضتها عقب طلاقها من الفنان تيم حسن، سابقًا، والمعاناة التي مرّت بها في تربية ابنيها اللذين رُزقت بهما من تيم.

ووصفت بياعة، في تصريحات تلفزيونية جديدة، فترة زواجها من تيم بغير الناجحة، مضيفة أنها خلال مدة انفصالها، كرّست حياتها لابنيها "ورد" و"فهد"، ولم تفكر في الارتباط من أجل تربيتهما جيدًا.

وتابعت: "شعرت أن الرجل في حياتي مو ما بدي ياه بس غير موجود.. لأن في طفلين بدي طلعهم رجال ولازم يأخذوا من وقتي ومن كل تفكيري بعيدًا عن كوني أنا نفسيًا مستقرة أو غير مستقرة وتعبانة أو لأ".

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وأضافت بياعة: "هما ما لهم ذنب.. عشان هيك لازم أكون حاضرة بعواطفي ومشاعري معاهم طول الوقت".

جدير بالذكر أن الفنانة السورية ديما بياعة، كانت تزوّجت من مواطنها الفنان تيم حسن، فترة عشر سنوات بدأت من عام 2002 وانتهت في 2012، ولم يكد العام ينتهي حتى تزوّجت من رجل الأعمال المغربي أحمد الحلو.