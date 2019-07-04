متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قالت النجمة السورية، سوزان نجم الدين، إن غيابها لأشهر عن سوريا كان بسبب تصويرها لثلاثة أعمال في مصر، معربة عن سعادتها بهذه الفترة التي تقضيها في دراسة بعض العروض والمشاريع الفنية في بلدها، والتي تعني لها الكثير وتمنحها طاقات إيجابية.
كما تحدثت نجم الدين لـ"فوشيا" عن سبب حضورها في الدراما المصرية أكثر من الأعمال المشتركة بين سوريا ولبنان، مؤكدة أن الأولوية للأعمال السورية في حال كانت تناسب الشروط الفنية التي تريدها.
كذلك تحدثت النجمة السورية عن رأيها بعودة الفنان ياسر العظمة لتصوير سلسلة "مرايا الشهيرة" وإن كانت ستشارك بها أم لا.
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كانت هذه تفاصيل خبر سوزان نجم الدين: الأعمال السورية اللبنانية لم تُلبّ طموحي.. وياسر العظمة سيبتعد عن السياسة! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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