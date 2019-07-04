شكرا لقرائتكم خبر عن بالعجلة والورود.. فيفى عبده تستمع بإجازتها الصيفية فى الساحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستمع الفنانة فيفى عبده هذه الأيام بإجازة الصيف فى الساحل الشمالى، رغم إصابتها بجزع فى قدمها. وشاركت فيفى عبده جمهورها بفيديو لها على بحر وهى تتنزه بالعجلة والورود، قائلة: "أصبت بجزع فى قدمى، وخايفة لو يحصلى حاجة بس ده ميمنعنيش إنى أستمتع بوقتى والمنظر الجميل". وكان آخر أعمال فيفى عبده مسلسل "مملكة الغجر" الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى من تأليف الكاتب محمد الغيطى، وإخراج عبد العزيز حشاد، وشارك فى بطولته حورية فرغلى، وسامح الصريطى، وأحمد كرارة، وسناء شافع، وحازم سمير، وميار الغيطى، وعزة مجاهد.

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