شكرا لقرائتكم خبر عن "كل سنة وأنت طيب يا فخد العرب" هكذا هنأ هشام ماجد صديقه شيكو بعيد ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان هشام ماجد، على تهنئه صديقه شيكو بعيد ميلاده، الذى يحتفل به اليوم 4 يوليو.

ونشر ماجد عبر حسابه على "إنستجرام"، صور له مع شيكو ومازحه قائلا: "كل سنة وأنت طيب يا فخد العرب".

ويصور حاليا الثنائى شيكو وهشام ماجد مشاهدهما ضمن أحداث مسلسل "اللعبة"، حيث كثف المخرج معتز التونى ساعات العمل، حتى يمكنه الانتهاء من تصويرالمسلسل بشكل كامل خلال 8 أيام تصوير.

مسلسل "اللعبة" بطولة شيكو وهشام ماجد، وعدد آخر كبير من الفنانين منهم أحمد فتحى ومحمد ثروت ومى كساب ودعاء رجب وميرنا جميل وسامى مغاورى وعارفة عبد الرسول وغيرهم من النجوم، سيناريو وحوار أحمد سعد والى ومحمد صلاح خطاب وإبراهيم صابر، وإشراف على الكتابة فادى أبو السعود وإخراج معتز التونى.

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يذكر أن آخر أعمال شيكو وهشام ماجد فى الدراما مسلسل "خلصانة بشياكة" الذى عرض فى شهر رمضان من عام 2017، من بطولة أحمد مكى، أوس أوس، ويزو، إنعام سالوسة، بيومى فؤاد، انتصار، ملك قورة، وآخرين، إخراج هشام فتحى.



