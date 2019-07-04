شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء الخميسى تسترجع ذكريات شبابها مع كرارة والفيشاوى فى شباب أون لاين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استرجعت الفنانة "لقاء الخميسى" ذكرياتها القديمة عام 2002 مع رفقاء الكفاح والعمل أصدقائها النجم أمير كرارة وبشرى وأحمد الفيشاوى وشريف حمدى عام. ونشرت لقاء عبر ستورى حسابها الشخصى على إنستجرام صورة تذكارية جمعتهم سويا فى مرحلة الشباب وعلقت عليها "ذكريات.. ست كوم شباب أون لاين". Advertisements يذكر أن "شباب أون لاين" يعد أول مسلسل ست كوم تم إنتاجه فى مصر والوطن العربى، وهو محاكاة للمسلسل الأجنبى الشهير (Friends)، وكان ذلك عام 2002. المسلسل قام ببطولته أمير كرارة ولقاء الخميسى وبشرى وأحمد الفيشاوى وخالد صالح، وأخرجته هالة خليل.

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