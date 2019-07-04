شكرا لقرائتكم خبر عن لطيفة: أتعرض لحرب منذ 9 سنوات ولا أعرف سبب منعى من الغناء فى تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة لطيفة التونسية، عن تعرضها لحرب مستمرة منذ 9 سنوات تمنعها من الغناء فى بلدها تونس، وذلك بعد إلغاء حفلتين لها فى صفاقس وبنزرت، مطالبة وزير الثقافة التونسى التدخل لوضع حد لهذه المشكلة.

وقالت لطيفة عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعى: "جمهورى الغالى فى بلادى تونس نحبكم برشه، وإذا أنا وصلت لما وصلت إليه فهذا بفضل دعمكم لى أولا ودعم كل جمهورى فى الوطن العربى، لكن للأسف هنالك حملة ضدى لا أعرف مصدرها ولا سببها".





وأضافت لطيفة: "اعتذر لجمهورى الغالى فى صفاقس أولا، فقبل موعد الحفل الذى أعلنت عنه فى برنامج تلفزيونى بخمسة أيام، وهو افتتاح مهرجان صفاقس الدولى وبعد أن تلقينا كل تذاكر السفر لمجموعة 12 شخص بُلغت اليوم بأن الحفل ألغى، لماذا وما السبب؟ لا أعرف".





وأوضحت لطيفة: "كذلك كان هناك اتفاق بينى وبين الله الفاضل مهدى السيفاوى على ختام مهرجان بنزرت الدولى يوم 20 /8، أبلغنى اليوم أن الحفل ألغى أيضا".

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وتابعت لطيفة: "أتمنى إجابة رسمية من السيد وزير الثقافة محمد زين العابدين، على ما يحصل معى منذ 9 سنوات ومن وراء هذه الحرب وما سببها، اعتذر مره أخرى لجمهورى وولاد بلادى فى كل تراب الجمهورية التونسية، أحبكم وفضلكم عليا بعد ربنا كبير".





واختتمت لطيفة تغريداتها، متسائلة: "من له مصلحة فى تغييبى عن جمهورى فى تونس؟".



