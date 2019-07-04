محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشر الفنان كريم عبدالعزيز صورة تجمعه بابنته "ملك"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام". وعلق كريم على الصورة بقوله:" مع ملك". وينتظر كريم عبدالعزيز عرض فيلمه "الفيل الأزرق2" ضمن موسم عيد الأضحى المقبل، وتشاركه البطولة نيللي كريم وهند صبري وإياد نصار، والفيلم من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد وإنتاج شركة "سينرجي".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كريم عبدالعزيز ينشر صورة ابنته "ملك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.