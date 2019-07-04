خاص| سميرة سعيد تؤجل ألبومها وتُغني بالفصحى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

على غير المتوقع تراجعت الفنانة سميرة سعيد عن طرح ألبومها في موسم الصيف الحالي، على أن تقدم أغانيه تباعا من فترة إلى أخرى مع نهاية العام.

وقال الشاعر رمضان محمد في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "أتعاون مع الفنانة العزيزة سميرة سعيد بأغنية (زعلنا من بعض)، ومن المقرر أن يطرح الألبوم في نهاية العام الحالي".

وبعد الجدل الذي أثارته سميرة سعيد بأغنية "سوبر مان" التي طرحت في أغسطس 2018، تعود للتعاون مع مؤلفها شادي نور والملحن بلال سرور بأغنية بعنوان "إنسان آلي"، كما تخوض تجربة الغناء باللغة العربية الفصحى بأغنية من كلمات الشاعر نورالدين محمد وألحان مديح محسن.

وطرحت سميرة في أبريل الماضي من إنتاجها الأغنية العراقية "مدلع" من كلمات فراس الحبيب ولحن علي صابر وتوزيع حبيب الراوي. وتحيي سميرة الحفل المقام يوم الأحد 15 سبتمبر في أمستردام.