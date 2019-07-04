مؤلف "البيت الكبير": تصوير الجزء الثالث بعد العيد وخطوط درامية جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قال المؤلف أحمد صبحي، إن المخرج محمد النقلي، يستعد لمعاينة أماكن تصوير الجزء الثالث من مسلسل "البيت الكبير" الشهر القادم.

وأكد "صبحي" في تصريح لمصراوي، أنه من المقرر بدء التصوير عقب عيد الأضحى المبارك، كما يبدأ بعض الممثلين تصوير مشاهدهم في أوائل سبتمبر القادم.

وأشار إلى إنه من المقرر إضافة خطوط درامية جديدة على الجزء الجديد، كما سيعقد جلسات عمل مع المخرج محمد النقلي لترشيح أسماء جديدة للإنضمام للمسلسل.

وحقق الجزء الأول والثاني من المسلسل نجاحًا كبيرًا، وشارك في بطولته أحمد بدير، لوسي، سوسن بدر، مجدي كامل، هادي الجيار، طارق صبري، ومن تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي.