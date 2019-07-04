فيديو.. أحمد العوضي يشارك في تحدي "غطاء الزجاجة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

انضم الفنان أحمد العوضي، لتحدي غطاء الزجاجة، المنتشر حول العالم، وهو تحدي يقوم فيه المشارك بتوجيه ضربة خلفية بالقدم لفتح غطاء الزجاجة دون أن تسقط.

ونشر الفنان أحمد العوضي، فيديو عبر حسابه الرسمي بإنستجرام، وهو يقوم بأداء الحركة، حيث نجح في أداء التحدي.

يذكر أن النجم العالمي جيسون ستاثام من أبرز المشاهير الذين قبلوا التحدي، ونشر فيديو عبر حسابه على إنستجرام، وحقق ملايين المشاهدات.