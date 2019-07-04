محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365: نشر الفنان أحمد عز مجموعة صور من العرض الخاص لفيلم "الممر" في دبي، عبر حسابه على "إنستجرام"، وسط تفاعل متابعيه. وشارك النجم أحمد عز عدد من أبطال الفيلم من بينهم الفنان أحمد رزق والفنان محمد فراج ومنتج العمل هشام عبدالخالق. واحتل "الممر" المركز الثاني بعد فيلم "كازابلانكا" في شباك إيرادات أفلام عيد الفطر. فيلم "الممر" بطولة أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد ومن إخراج شريف عرفة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور- عز ورزق وفراج في العرض الخاص لـ"الممر" في دبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.