هشام ماجد يهنئ شيكو بعيد ميلاده: "فخد العرب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

هنأ الفنان هشام ماجد، عبر حسابه بإنستجرام، صديقه الفنان شيكو، الذي يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ 39.

ونشر "هشام" صور تجمعهما، وعلق: "كل سنة وإنت طيب يا فخد العرب".

شيكو من مواليد 4 يوليو 1980، يعتبر من أبرز نجوم الكوميديا، وشارك مع الثنائي هشام ماجد وأحمد فهمي، في عدة أفلام أبرزها "سمير وشهير وبهير"، "الحرب العالمية التالتة"، وبعد انفصال "فهمي" عنهما، شارك مع هشام ماجد في عدد من الأعمال آخرها "قلب أمه" الذي حقق نجاحًا كبيرًا.