بالصور.. هنا شيحة صحبة شقيقاتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: نشرت الفنانة هنا شيحة، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، مجموعة صور بصحبة شقيقاتها الأربع. وظهرت "هنا" بصحبة شقيقتها حلا ورشا ومايا شيحة، وعلقت: "لم نستطع التوقف عن الضحك وقت التقاط الصور". يذكر أن آخر أعمال هنا شيحة فيلم "الديزل" الذي عرض العام الماضي، وهو من بطولة محمد رمضان، ياسمين صبري، تامر هجرس، ومن إخراج كريم السبكي.

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