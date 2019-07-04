لطيفة غاضبة: "هناك حملة ضدي لا أعرف مصدرها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قالت الفنانة التونسية لطيفة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، إنها تتعرض لحملة موجهة ضدها، ولا تعرف مصدرها.

وعلقت: "جمهوري الغالي في بلادي تونس، نحبكم برشا وإذا أنا وصلت لما وصلت إليه، فهذا بفضل دعمكم لي أولا، ودعم كل جمهوري في الوطن العربي، ولكن للأسف هنالك حملة ضدي لا أعرف مصدرها ولا سببها".

وتابعت: "اعتذر لجمهوري الغالي في صفاقس أولا، فقبل موعد الحفل الذى أعلنت عنه البارحة في برنامج منا وجر بخمسة أيام، وهو افتتاح مهرجان صفاقس الدولي، وبعد أن تلقينا كل تذاكر السفر لمجموعة 12 شخص، بلغت اليوم بأن الحفل ألغي، لماذا وما السبب لا أعرف".

وأضافت: "كذلك كان هنالك اتفاق بيني وبين الفاضل مهدي السيفاوي على ختام مهرجان بنزرت الدولي يوم 20 أغسطس، أبلغني اليوم أن الحفل ألغي أيضا".

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واستكملت: "أتمنى إجابة رسمية من السيد وزير الثقافة محمد زين العابدين، على ما يحصل معي منذ 9 سنوات، ومن وراء هذه الحرب وما سببها، واعتذر مرة أخرى لجمهورى وولاد بلادي في كل تراب الجمهورية التونسية، أحبكم وفضلكم عليا بعد ربنا كبير".

واختتمت حديثها قائلة: "من له مصلحة في تغييبي عن جمهوري فى تونس".

يذكر أن لطيفة كان من المقرر أن تحيي عدة حفلات غنائية في تونس، خلال موسم الصيف، إلا إنها ألغيت.