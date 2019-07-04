شيكو لـ"الخليج 365": "لا أحتفل بعيد ميلادي وقد أشارك في عمل منفردا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

قال الفنان شيكو إنه لا يهتم بإقامة احتفال بعيد ميلاده، مشيرا إلى أنه يعتبره يوما عاديا مثل أيام السنة.

وأضاف شيكو، في تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه يواصل تصوير دوره في مسلسل"اللعبة"، ويتبقى له 8 أيام للانتهاء من تصويره بشكل نهائي، لافتا إلى أن المشاهد المتبقية ستكون خارجية بين أحد الفنادق وبعض الشوارع.

وأشار إلى أن الجهة المنتجة للمسلسل حددت شهر أكتوبر المقبل موعدًا لعرضه على القنوات الفضائية.

وعن عرض "اللعبة" خارج موسم رمضان، فأكد أن فرص المسلسل كبيرة لتحقيق النجاح بعرضه خارج موسم رمضان، لعدم وجود مسلسلات كثيرة، بالإضافة إلى أنها تجربة كوميدية جديدة ستنال إعجاب الجمهور.

وتدور أحداث مسلسل "اللعبة" في إطار كوميدي حول شخصية مدير فندق يدعى "وسيم" يتعرض للعديد من المغامرات، ويشارك شيكو البطولة عدد من النجوم من بينهم هشام ماجد، مي كساب، أحمد فتحي، محمد ثروت، سامي مغاوري، ومن إخراج معتز التوني.

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وعن إمكانية مشاركته في أعمال منفردا، على غرار ظهور هشام ماجد في مسلسل "بدل الحدوتة 3" مع دنيا سمير غانم، فأوضح أنه إذا عُرض عليه المشاركة في تجارب مثلها فلن يتأخر في قبولها، قائلا: "عادى.. هعمل حاجة زي دي.. ماعنديش مشكلة".

ومن جانبه، أوضح شيكو أنه يبدأ تصوير فيلم سينمائي جديد لم يتم الاستقرار على اسمه في شهر أكتوبر المقبل، وهو من تأليف محمد وخالد وشيرين دياب، مؤكدا أنه لم يتم أيضا الاستقرار على فريق العمل حتى الآن.

وفي سياق آخر، أوضح شيكو أنه يظهر في فيلم "ديدو" ضيف شرف من خلال مشهد واحد فقط، مشيرا إلى أنه انتهى من تصويره.

"ديدو" من بطولة كريم فهمي، ويظهر فيه أحمد فهمي، شيكو، وهشام ماجد، والذي يمثل أول تعاون لهم بعد انفصالهم.

يذكر أن آخر أعمال شيكو، فيلم "قلب أمه" الذى عرض عام 2018، وشارك فى بطولته هشام ماجد وبيومى فؤاد ودلال عبد العزيز ومحمد ثورت ومحمود الليثي ونور قدري وأحمد سلطان، ومن إخراج عمرو صلاح.