شاهدوا مسلسل دفعة القاهرة وكل حلقاته دفعة واحدة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 4 يوليو 2019 01:41 مساءً - تتناول الدراما الاجتماعية دفعة القاهرة للكاتبة هبة مشاري حمادة والمخرج علي العلي، أيام الزمن الجميل مع طلاب وطالبات من الخليج يدرسون في جامعة القاهرة، بطولة نخبة من نجوم الخليج أمثال بشار الشطي، وفاطمة الصفي، وحمد أشكناني، وخالد الشاعر، ونور الشيخ، ونور الغندور، ولولوة الملا ومهند حمدي ومرام البلوشي وآخرين. المسلسل إنتاج مشترك بين Art Group، وLots of Joy Production وMBC.

إليكم حلقات مسلسل دفعة القاهرة كاملة

مسلسل دفعة القاهرة

الحلقة الأولى من مسلسل دفعة القاهرة:

يلعب بطولة الحلقة الأولى من مسلسل دفعة القاهرة الكويتي كل من مرام البلوشي وحسين المهدي ونرمين ماهر.

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الحلقة الثانية من مسلسل دفعة القاهرة:

في الحلقة الثانية من مسلسل "دفعة القاهرة" تبدأ دفعة من الطلاب التي جاءت من الكويت؛ من أجل الدراسة في القاهرة بالتعارف، ويبدو أن عدداً من الطلاب يرتبط بالآخر عن طريق الذكريات.

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الحلقة الثالثة من مسلسل دفعة القاهرة:

شهدت أحداث الحلقة الثالثة من المسلسل الكويتي "دفعة القاهرة" نشوب مشاجرة بين فهد "حمد أشكناني" وناصر "مهند الحمدي" بسبب مهاجمة فهد الدائمة لزملائه من الدفعة، وسخريته من الطريقة التي يعيشون بها.

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الحلقة الرابعة من مسلسل "دفعة القاهرة":

شهدت أحداث الحلقة الرابعة من المسلسل الكويتي دفعة القاهرة، أحداثاً مثيرة؛؛ حيث طغت قصص الحب الثنائية على أحداث الحلقة.

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الحلقة الخامسة من مسلسل دفعة القاهرة:

تتصاعد وتيرة الأحداث في الحلقة الخامسة من مسلسل دفعة القاهرة؛ حيث يشترك ناصر (مهند الحمدي) عن طريق المصادفة في أحدث أفلام الفنانة زيزينيا (رانيا منصور) أثناء تواجده معها في كواليس الفيلم، ولكن غيرته الشديدة عليها تتسبب له في مشكلة كبيرة مع مخرج الفيلم الذي يزج بـ"ناصر" في السجن.

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الحلقة السادسة من مسلسل دفعة القاهرة:

في الحلقة السادسة من مسلسل دفعة القاهرة يغادر عدد من الطلبة الكويت في حقبة الخمسينيات إلى مصر بلد الفن والانفتاح؛ للالتحاق بجامعة القاهرة، ويعيشون فترة الزمن الجميل ويختبرون الكثير من القصص.

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الحلقة السابعة من مسلسل دفعة القاهرة

تبدأ أحداث الحلقة السابعة من مسلسل دفعة القاهرة، بمشاجرة بين ناصر (مهند الحمدي) وباقي الشباب بسبب ابتعاده عنهم لمدة طويلة وتخلفه عن رعاية فهد (حمد أشكناني)، وتنتهي المشاجرة بمغادرة ناصر غاضباً؛ حيث يذهب إلى الفنانة زيزينيا (رانيا منصور) أثناء أحد العروض المسرحية التي تقدمها ويختبئ في الكواليس ثم يعرض عليها الزواج، وتوافق زيزينيا على الفور.

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الحلقة الثامنة من مسلسل "دفعة القاهرة":

مشهد من مسلسل دفعة القاهرة

شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل دفعة القاهرة أحداثاً مثيرة؛ حيث نفذت دلال (فاطمة الصفي) مخططها، واستغلت الدوار الذي تعرضت له لطيفة (مرام البلوشي)، وقامت بإعطائها الدواء الذي كان الطبيب قد حذرها من تناوله في حال كانت حاملاً؛ لأنه يسبب الإجهاض، رغبةً منها في إجهاض لطيفة وذلك ضمن خطتها لإبعاد يوسف (بشار الشطي) عنها، وفي الوقت ذاته يستمر القلق من جانب الفتيات على لولوة (نور خالد الشيخ)، التي لم تعد إلى المنزل بعد.

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الحلقة التاسعة من مسلسل دفعة القاهرة:

شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل دفعة القاهرة صدمة جديدة لطلاب الدفعة تحدث؛ حيث أصبح لكل واحد منهم قصة ومعاناة يعيشها في أجواء القاهرة.

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الحلقة العاشرة من مسلسل دفعة القاهرة:

تناولت الحلقة العاشرة من مسلسل دفعة القاهرة قصة منزل الشبان والشابات الذي يبدو أنه بات محكوماً، وبدا النظام فيه يعود من جديد.

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الحلقة الحادية عشرة من مسلسل "دفعة القاهرة":

تفتتح الحلقة الحادية عشرة من مسلسل دفعة القاهرة بخطاب الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر بتأميم قناة السويس، وما عكسه هذا الخطاب على الشارع المصري وشباب الجامعة آنذاك، والذين باتوا لا حديث لهم إلا عن هذا القرار.

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الحلقة الثانية عشرة من مسلسل دفعة القاهرة:

تبدأ أحداث الحلقة الثانية عشرة من مسلسل دفعة القاهرة بوصول والدة فهد (حمد أشكناني) إلى القاهرة؛ من أجل الاطمئنان عليه ورؤية نزهة (لولوة الملا) التي ينوي فهد خطبتها.

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الحلقة الثالثة عشرة من مسلسل دفعة القاهرة:

تبدأ أحداث الحلقة الثالثة عشرة من مسلسل دفعة القاهرة بخطبة دلال (فاطمة الصفي) إلى سامي (محمد خليل) وذهاب الطلاب جميعاً إلى السينما للاحتفال بهذه المناسبة، ما عدا عدنان (خالد الشاعر) ولولوة (نور خالد الشيخ) اللذين يقرران الخروج بمفردهما.

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الحلقة الرابعة عشرة من مسلسل دفعة القاهرة:

في الحلقة الرابعة عشرة من مسلسل دفعة القاهرة تفيق "إقبال" (نور الغندور) من الغيبوبة بعدما صدمتها هي وتوأمها "سبيكة" سيارة مسرعة، لتجد أن توأمها قد توفيت، فتقرر أن تنتحل شخصيتها؛ من أجل أن تكمل دراستها بدلاً منها؛ حيث تخبر الطبيب كذباً فور قيامها من الغيبوبة بأنها "سبيكة"، وبأن إقبال هي التي توفيت.

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الحلقة الخامسة عشرة من مسلسل دفعة القاهرة:

في الحلقة الخامسة عشرة من مسلسل دفعة القاهرة تفاجئ "لطيفة" (مرام البلوشي) زوجها "يوسف" (بشار الشطي) بقيامها بالتسجيل في الجامعة، والحضور إلى قاعة المحاضرات رغم أنها حامل وهو ما أغضبه بشدة، وحينما يذهب يوسف للحديث معها، تغار "دلال" (فاطمة الصفي)، وتقرر الانتقام بالتودد إلى "سامي" (محمد خليل) أمام أعين يوسف، الذي يجن جنونه بسبب ما حدث.

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الحلقة السادسة عشرة من مسلسل دفعة القاهرة

مسلسل دفعة القاهرة



تستمر الأحداث وتتطور مع شباب دفعة القاهرة في الحلقة السادسة عشرة من مسلسل "دفعة القاهرة"، فبعد أن اكتشفت نزهة "لولوة الملا" حقيقة إقبال "نور الغندور"، بدأت الأخيرة تتقمص شخصية سبيكة توأمها؛ حيث تحدثت مع الضابط المصري الذي كان على علاقة بسبيكة قبل رحيلها.

شاهدوا الحلقة السادسة عشرة من مسلسل دفعة القاهرة عبر الضغط على اللينك

الحلقة السابعة عشرة من مسلسل دفعة القاهرة:

في الحلقة السابعة عشرة من مسلسل دفعة القاهرة نجح شباب الدفعة في الذهاب إلى بورسعيد؛ من أجل الوقوف مع المقاومة وصد العدوان الثلاثي عن مصر، وهناك أصيب ناصر "مهند الحمدي" وعدنان "خالد الشاعر" بسبب سقوط قذيفة.

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الحلقة الثامنة عشرة من مسلسل دفعة القاهرة:

شهدت الحلقة الثامنة عشرة من مسلسل دفعة القاهرة نجاة شباب دفعة القاهرة من المعارك التي حدثت في بورسعيد؛ لكن جاء قرار كل من لولوة "نور خالد الشيخ" ودلال "فاطمة الصفي" بالذهاب إلى بورسعيد والانضمام إلى مستشفى المقاومة هناك، وأيضاً لقاء كل من يوسف "بشار الشطي" وخالد الشاعر "عدنان" وسامي "محمد خليل ".

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الحلقة التاسعة عشرة من مسلسل دفعة القاهرة:

تشهد الحلقة التاسعة عشرة، أحداثاً مشوقة من مسلسل دفعة القاهرة نستعرضها في الفيديو أدناه.

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الحلقة العشرون من مسلسل دفعة القاهرة:

تبدأ أحداث الحلقة العشرين من مسلسل دفعة القاهرة بانسحاب قوات العدوان الثلاثي من أرض مصر، وعودة الحياة إلى طبيعتها، ويكتب ناصر (مهند الحمدي) خطاباً لزوجته الراحلة زيزينيا (رانيا منصور) يصف لها فيه أحوال البلد وأحوال زملاء دفعته، وفي طريق عودته إلى شقته يتوقف عند إحدى الصيدليات ويقوم بشراء زجاجة سم.

شاهدوا الحلقة العشرين من مسلسل دفعة القاهرة عبر الضغط على اللينك

الحلقة الحادية والعشرون من مسلسل دفعة القاهرة:

في الحلقة الحادية والعشرين من مسلسل دفعة القاهرة يدعو "يوسف" (بشار الشطي) حبيبته "دلال" (فاطمة الصفي)، لتناول العشاء في الخارج بعدما تشاجر مع صديقه "سامي" (محمد خليل)، وبعدها يتقدم يوسف للزواج بها؛ حيث يتبادلان ارتداء الدبل، ويتفقان على عقد قرانهما؛ انتصارًا لحبهما بعد طلاق كل منهما.

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الحلقة الثانية والعشرون من مسلسل دفعة القاهرة:

مسلسل دفعة القاهرة



في الحلقة 22 من مسلسل دفعة القاهرة، بعدما أخبر الطبيب يوسف "بشار الشطي" بخطورة مرضه وأنه لم يبق له في الحياة سوى 4 أشهر، فكر يوسف في عدم إخبار دلال "فاطمة الصفي" بحقيقة مرضه والإسراع في الزواج منها.

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الحلقة الثالثة والعشرون من مسلسل دفعة القاهرة:

في الحلقة الثالثة والعشرين من مسلسل دفعة القاهرة تكتشف لولوة (نور خالد الشيخ)، أنها حامل من زوجها عدنان (خالد الشاعر) والذي مازال فاقداً للذاكرة، وعندما تحاول لولوة أن تشرح له الأمر تجده غير مصدق وغير مدرك لما حدث.

شاهدوا الحلقة الثالثة والعشرين من مسلسل دفعة القاهرة عبر الضغط على اللينك

الحلقة الرابعة والعشرون من مسلسل دفعة القاهرة:

في الحلقة الرابعة والعشرين من مسلسل دفعة القاهرة تكتشف لولوة (نور خالد الشيخ) أثناء وجودها عند الطبيب رفقة عدنان (خالد الشاعر) وإقبال (نور الغندور) أنها حامل، فيقوم عدنان بصفعها؛ كونها حاملاً دونما تخبر أحداً بأنها متزوجة؛ حيث مازال عدنان لا يذكر أنه كان متزوجاً منه، وتحاول إقبال مساعدة لولوة لكن عدنان ينهرها، ويخبرها بأن عليها هي والفتيات ألا يتحدثن إلى لولوة مطلقاً؛ حتى لا تفسد سمعتهن.

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الحلقة الخامسة والعشرون من مسلسل دفعة القاهرة

في الحلقة الخامسة والعشرين من مسلسل دفعة القاهرة يحلم يوسف (بشار الشطي) بزوجته دلال (فاطمة الصفي)، وهي تقوم بإلقاء ولده الرضيع من الشرفة، وعندما ينهض من نومه لا يوجد دلال ولا الطفل في المنزل.

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الحلقة السادسة والعشرون من مسلسل دفعة القاهرة:

في الحلقة السادسة والعشرين من مسلسل دفعة القاهرة تتقاطع قصص الحب بين طلاب الدفعة؛ حيث تتجدد بعض القصص التي كانت قد انتهت تماماً، بينما يموت الحب بين من كانوا عشاقاً في الأيام القليلة الماضية.

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الحلقة السابعة والعشرون من مسلسل دفعة القاهرة:

شهدت أحداث الحلقة السابعة والعشرين من مسلسل دفعة القاهرة تأزم مشاكل أبطاله، خصوصاً أزمة لولوة "نور الشيخ" مع زوجها عدنان "خالد الشاعر" الذي لا يعرف أنه متزوج منها.

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الحلقة الثامنة والعشرون من مسلسل دفعة القاهرة:

احدى حلقات مسلسل دفعة القاهرة

في الحلقة 28 من مسلسل دفعة القاهرة، واصل الأبطال مواجهة ما يمرون به في حياتهم الخاصة؛ حيث قررت نزهة الدفاع عن حبها لفهد وتهديد ليلى بالإبتعاد عنه، وإلا تقوم بكشف سرها للجميع بأنها تواعد أحد الطلاب الموجودين معها في الجامعة.

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الحلقة التاسعة والعشرون والأخيرة من مسلسل دفعة القاهرة:

شهدت الحلقة 29 والأخيرة من مسلسل دفعة القاهرة أحداثاً مثيرة؛ حيث تطورت الأحداث بعد محاولة الانتحار التي نجت منها لولوة (نور خالد الشيخ)، والتي اكتشفت بعد ذلك أنها لم تكن حاملاً، بعد ذلك يزورها عدنان (خالد الشاعر) في المستشفى، ولكنها تنهره وتطلب منه أن يبتعد عنها إلى الأبد، بعد ذلك تحضر الفتيات إلى غرفة لولوة بالمستشفى، وتقرر دلال (فاطمة الصفي) المبيت معها من أجل أن تعتني بها.

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