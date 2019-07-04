صور.. شاروخان يعلن عن تخرج ابنته سوهانا

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 4 يوليو 2019 01:41 مساءً - نشر نجم بوليوود شاروخان Shahrukh Khan، مؤخراً، صورة باللونين الأبيض والأسود، عبر "إنستقرام"، تظهره برفقة ابنته "سوهانا"، معلناً عن تخرجها، وفرحته الكبيرة بها، معلقاً عليها بالقول: "اليوم الأخير في المدرسة، إضافة المزيد من التجارب الجديدة والألوان للحياة التي تنتظرك".

شاروخان وابنته سوهانا



وفي وقت سابق، تبادل كل من شاروخان وزوجته المصممة، المعروفة لدى الأوساط الراقية في الهند، جوري خان Gauri Khan ، صوراً مع ابنتهما الجميلة سوهانا أيضاً عبر "إنستقرام".



شاروخان عبّر عن سعادته بتخرج سوهانا في الثانوية؛ من خلال التعليق الذي كتبه على الصورة، بالقول: "أربع سنوات مرّت بسرعة البرق، تم التخرج في مدرسةArdingly ، آخر بيتزا ستحصلين عليها من هناك، آخر رحلة بالقطار من وإلى هناك، ولكن أيام الدراسة في المدرسة قد تنتهي، ولكن التعلم لن ينتهي".

سوهانا خان مع صديقاتها



وقد شوهدت سوهانا في أحدث صور لها وهي تحتفل بيوم تخرجها مع صديقاتها، حيث بدت مذهلة في عدد من إطلالاتها.



بدورهم، هنأ العديد من مشاهير بوليوود أصدقاء شاروخان وجوري بتخرج ابنتهما سوهانا؛ وذلك من خلال التعليقات وعبارات التهنئة على مواقع التواصل الاجتماعي ، حيث كان من بينهم المخرج كاران جوهر Karan Johar، شويتا باتشان، شانجاي كابورSanjay Kapoor، ماهيرا خان Mahira Khan، وغيرهم.



سوهانا خان مشغولة حالياً بدراستها في لندن، على الرغم من أننا لسنا متأكدين من ظهورها لأول مرة في بوليوود، إلا أن الفتاة كانت قد أبدت رغبتها في العمل بالتمثيل، بالإضافة إلى فوزها بقلوب الكثيرين؛ خلال ظهورها على غلاف مجلة عالمية.

شاروخان مع زوجته وابنته سوهانا



بالعودة إلى شاروخان، من المعروف عنه حبه لعائلته الصغيرة، لاسيّما أولاده، وهذا الموضوع واضح لدى الجمهور؛ بسبب تصرفات شاروخان مع أبنائه، حيث أقام منذ فترة حفل استقبال؛ بمناسبة الذكرى السادسة لميلاد ابنه الأصغر أبرام، والتي صادفت يوم 27 أيار/مايو.



وظهر شاروخان وجوري في حفل الميلاد برفقة ابنهما الأصغر، وسوهانا وأريان؛ اللذيْن أخذا إجازة الدراسة للاحتفال برفقة أخيهما الأصغر، إلى جانب بعض الأصدقاء، وقد ضجت مواقع التواصل الاجتماعي ببعض الصور من حفل الميلاد.