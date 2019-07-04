بالصور: إعلان وفاة رسام “ديزني” ميلتون كوون عن عمر يناهز 105 أعوام!

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توفي رسام الرسوم المتحركة ميلتون كوون، والذي عمل في ديزني خلال العصر الذهبي للرسوم المتحركة، عن عمر يناهز 105 أعوام. ووفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، تم إعلان وفاة ميلتون اليوم الأربعاء بالرغم من وفاته في 18 يونيو الماضي. واشتهر ميلتون بعمله في استوديوهات والت ديزني، التي انضم إليها في عام 1939، ما جعله ثالث أمريكي صيني يتم توظيفه هناك.
وكان أول مشروع رئيسي له هو فيلم الفانتازيا (1940)، وظهرت كوون في حركات Waltz Of The Flowers والرقص العربي في Nutcracker Suite في تشايكوفسكي، والتي اكتسبت شعبية كبيرة منذ ظهورها في الفيلم. كما كان كوون صينيًا أمريكيًا رائدًا وفتح آفاقًا جديدة في عالم الرسوم المتحركة والإعلانات.
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