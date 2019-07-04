شاركت تيا ديب إبنة الفنانة نوال الزغبي متابعيها عبر تطبيق “إنستغرام” صورة ظهرت فيها برفقة حبيبها على أحد الشواطئ في إسبانيا. وظهرت تيا بالمايوه حيث قبّلها حبيبها على خدّها لتعبّرعن حبّها له بتعليق جاء فيه: “أنت تجعلني سعيدة”.

ولاقت هذه الصورة تفاعلاً كبيراً من قبل المتابعين الذين تمنّوا للثنائي التوفيق والحياة السعيدة.

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كانت هذه تفاصيل خبر ابنة نوال الزغبي بالمايوه.. وقبلة من حبيبها لها -بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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