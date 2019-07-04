بالفيديو: نانسي عجرم غاضبة في مطار بيروت وتهاجم المسؤولين: “لهون وبس..عيب عليكن”

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أطلقت الفنانة نانسي عجرم صرخةً من مطار بيروت، وذلك في سلسلة تغريدات نشرتها عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي تويتر.

وفي التفاصيل، فقد نشرت نانسي عجرم فيديو ظهرت فيه طفلتها الرضيعة على كتفها، وكتبت ” أنا اليوم مش فنانة أنا مواطنة لبنانية بنتي عمرها ٥ شهور ع كتفي عم تبكي لمدة ساعة من الوقت ع طلوع الفجر بمطار بلدي ومتلي نساء كتار كانوا حواليي، هل هالشي مسموح؟ هل مقبول يكون في هلقد اهمال بحقنا كمواطنين بمطار بلدنا؟ مسموح نكون بعدنا هلقد بعاد عن أبسط حقوق الإنسان؟”.

وتابعت نانسي عجرم مُتسائلةً ” بكل بلدان العالم بكون للمرأة الحامل والطفل الرضيع استثناءات.. إلا عنا.. يمكن لأن مفكرينا Option؟ يا حبايب قلبي هيدي من أبسط حقوق المرأة هيدا واجبكن تجاه كل امرأة.. مش كافينا رحية الزبالة بالمطار؟ والإهمال؟”.

وفي تغريدةٍ ثالثة، قالت نانسي عجرم ” ما عندكن ولاد أو ما بتحسوا بولاد الناس؟ راضيين بكل أزماتنا بكل الأوضاع اللي فارضينا علينا بس لما توصل لولادنا وأطفالنا.. لهون وبس. عيب عليكن”.

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كما نشرت نانسي عجرم صورة للحشود في مطار بيروت، وغرّدت غاضبةً ” هيدا لبنان اللي منتغنى في بكتب التاريخ؟ هيدا لبنان اللي بدكن تشجعوا السواح يزوروا؟ ولادنا الصغار صاروا شايفين وفاهمين بالعيوب اللي فارضينا حضراتكن علينا وانتوا ما كنتوا تحسوا! ساكتين ساكتين وبعدين؟ لوين آخدينا؟ عيب عليكن”.

نانسي نبيل عجرم هي مغنية لبنانية (من مواليد 16 مايو 1983 – قرية سهيلة، بمحافظة جبل لبنان) حاصلة على جوائز بلاتينية متعددة وفائزة بثلاث جوائز موسيقى عالمية؛ تشتهر بأغانيها المصورة البلاتينية، شكلت ثنائياً مع المخرجة اللبنانية نادين لبكي في أغاني اشتهرت على الصعيد اللبناني والعربي، مثل: «أخاصمك آه»، «يا سلام»، «آه ونص»، «يا طبطب يا دلع»، «شخبط شخابيط»، «بتفكر في ايه»؛ ووجدت أغنيتها «إحساس جديد» إستحسان الجماهير.

حققت نانسي نجاحا جماهيريا كبير في ألبومات: يا سلام في عام 2003، آه ونص في عام 2004، وفي أوائل القرن الحادي والعشرين قامت بصفقات إعلانية مع شركات مثل كوكاكولا وداماس للمجوهرات وسوني إريكسون.