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كتب امير فتحي في الخميس 4 يوليو 2019 12:59 مساءً - نشرت تيا ديب، إبنة الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، على إحدى صفحاتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة ظهرت فيها بالمايوه على شاطئ البحر برفقة حبيبها الذي ظهر وهو يقبلها.
ومن الواضح أن الثنائي يستمتع بوقته في هذه الأيام، إذ اكتفت ديب بالتعليق على هذه الصورة بـ”تجعلني سعيدة”.
وقد حازت الصورة آلافت الإعجابات والعديد من التعليقات التي تغزلت بهما.
كانت هذه تفاصيل خبر إبنة نوال الزغبي بالمايوه.. وقبلة من حبيبها لها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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