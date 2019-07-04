شاهدوا.. ناصيف زيتون :” كلّ يوم بحبّك”!

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كتب امير فتحي في الخميس 4 يوليو 2019 12:59 مساءً - أصدر النجم ناصيف زيتون أغنية جديدة بعنوان “كل يوم بحبك” عبر قناته على “يوتيوب”، وكان قد أطلقها الأسبوع الماضي عبر تطبيقه الخاص.
الأغنية حملت كلمات عمر ساري، ألحان محمد بشار وتوزيع جيمي حداد.
وكان اطلق ناصيف قبلها أربع أغنيات من الألبوم هي “كرمال الله”، “أزمة ثقة”، “ما بظن” و”تكة” التي اطلقها مؤخراً وهي من كلمات ضيا عشا، ألحان عمر الخير، توزيع عمر صباغ.
والجدير بالذكر أن النجم زيتون سيلقى جمهوره يوم 14 تموز على واجهة بيروت البحريّة ضمن فعاليات مهرجانات أعياد بيروت.
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