راديكا أبتي تفضح العلاقات السرية في بوليوود على الهواء

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

طالبت النجمة الهندية السمراء راديكا أبتي من مواطنها الممثل فيكي كوشال، الكشف بشكل فوري وعلني عن علاقته العاطفية الجديدة مع الممثلة مالافيكا موهانان.

خلال استضافتها ببرنامج دردشة قالت راديكا -المعروفة بجرأتها وكسرها للتابوهات في الفن والسياسة والإعلام- ردًا على سؤال حول العلاقات العاطفية المستترة في بوليوود، “إنه يجب على فيكي كوشال الاعتراف بعلاقته الغير مُعلنة من الممثلة مالافيكا موهانان”.

وعبرت أبتي في حديثها الذي أذيع على الهواء، عن حيرتها من عدم فهم لماذا لا يكون الممثل صريحًا وصادقًا مع نفسه ومع الآخرين، وأنها تعرف أن فيكي قد انفصل مؤخرا عن صديقته هارلين سيثي، مؤكدة في الوقت ذاته أن كلا من فيكي وهارلين لم يكونا أبدا متجاوبين في حياتهما الشخصية”!

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في وقت سابق كان تقرير نشرته “بينكفيلا”، قد أزاح الستار عن جزء من خفايا تلك العلاقة، وورد فيه: “أن حالة هارلين قد تدهورت بعد انفصالها مع فيكي، ونقلت الصحيفة عن مصدر قوله ” أن هارلين في حالة سيئة، لكنها سوف تتغلب على الأمر”.

وقال مصدر مقرب أخر مقرب من كل من فيكي وهارلين، “كل من هارلين وفيكي قد تحدث قبل أسبوع فقط من أنهما بحاجة إلى أن يقهرا كل السلبيات من حولهم”.

على الجبهة المهنية، اختتمت راديكا مؤخرا تصوير Raat Akeli Hai الذي يضم أيضا الممثل نواز الدين صديقي، وينتمي الفيلم إلى “أفلام الجريمة” من إخراج هني تريهان