- 1/3
- 2/3
- 3/3
رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك
سافر الفنان المصري آسر ياسين بصحبة عائلته إلى أحد الشواطئ من أجل قضاء العطلة الصيفية.
آسر شارك جمهوره عبر حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام»، في صور له مع نجله، وظهر الثنائي في لقطات طريفة، حيث كان الابن يفترش ظهر والده.
الفنان المصري علق على الصور وكتب: «ابني يسأل بابا هل نحن كلاب، وأنا أجيب لا بل نحن ذئاب»، وحازت الصور على إعجاب عدد كبير من جمهور الفنان المصري، ولاحظ عدد كبير من متابعيه الشبه الكبير بينه وبين نجله.
آسر ياسين متزوج من خارج الوسط الفني، ويعيش حياة زوجية ناجحة، ويستدل على ذلك من خلال الصور التي ينشرها له مع زوجته، حيث يعبر عن حبه وتقديره لها بكل الطرق.
الفنان المصري تغيب عن السابق الرمضاني لهذا العام، وكان آخر أعماله في السينما فيلم «تراب الماس»، والذي حقق نجاحا كبيرا، وشارك في بطولته منة شلبي، وماجد الكدواني وعزت العلايلي.
على صعيد آخر، تعاقد آسر ياسين على بطولة فيلم سينمائي جديد بعنوان “الشايب” من تأليف صلاح الجهيني وإخراج حسين المنباوي.
كانت هذه تفاصيل خبر آسر ياسين في لقطات طريفة مع نجله بالمصيف.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.