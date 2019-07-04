شكرا لقرائتكم خبر عن صابر الرباعى يطرح ألبومه الجديد على يوتيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح الفنان صابر الرباعى ألبومه الجديد صباح اليوم الخميس باسم "صابر الرباعى 2019"، على موقع يوتيوب، ويتضمن الألبوم 10 أغانى، متنوعة بين الأغانى المصرية والخليجية واللبنانية، فضلا عن قصيدة للشاعر نزار قبانى، علما بأن الألبوم يضم 5 أغانى مصرية.

ويتعاون صابر مع العديد من الشعراء والملحنين المصريين وأبرزهم على مستوى الشعراء هانى عبد الكريم وسمير زكى، وعلى صعيد الملحنين عصام كاريكا ووليد سعد، كما يتعاون مع الشاعر اللبنانى سليم عساف، والشاعر التونسى سليم عبد الله، وحازم جابر، وصابر الزواغى، والشاعر ترك الشريف، فضلا عن قصيدة للشاعر نزار قبانى وألحان طلال وتوزيع يحى الموجى، والملحن وليد الشامى، والملحن الخليجى حسن كامل، والموزع وليد فايد، والموزع التونسى سامى معتوقى، وغيرهم.

وتأتى أسماء أغانى ألبوم "صابر 2019" كالتالى: "كتاب المجروحين" أغنية مصرية، "عسى يومى قبل يومك" أغنية خليجية، "مغيار" تونسية، "ليلة من العمر" لبنانية، "اتذكرونى" خليجية، "غشاش" خليجية، و"باباى"، و"حياتى"، و"عمرى الجديد"، فضلا عن قصيدة نزار قبانى.