شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حبيب لـ"الخليج 365": شيرين بخير ولا تعانى من أى أمراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى النجم حسام حبيب الأخبار التى ترددت عن معاناة شيرين عبد الوهاب من مشاكل صحية بعد إلغاء حفل مهرجان قرطاج 2019 الذى كان من المقرر إقامته فى 17 أغسطس واعتذارها عنه واستبدالها بالمطرب عاصى الحلانى.

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وأضاف حسام، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنها بصحة جيدة وكل ما نشر عن إصابتها بأى أمراض وسفرها للعلاج ليس له أى أساس من الصحة مشيرا إلى أنهما حاليا فى أمريكا، ومن المقرر العودة خلال الأيام المقبلة لاستكمال نشاطها الفنى.

وكانت شيرين قد نعت مؤخرا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى الفنان الراحل "عزت أبو عوف"، الذى رحل عن عالمنا عن عمر ناهز 71 سنة، عقب صراع مع المرض ونشرت صورة له وعلقت: "إنا لله وإنا إليه راجعون، ربنا يرحمك يا دكتور عزت أبو عوف".