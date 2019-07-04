شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا بطمة وحلا الترك.. خناقة بين الفنانتين المغربية والبحرينية بسبب "البكينى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - معركة خفية وغير مباشرة تدور فى الأفق بين الفنانة المغربية دنيا بطمة، وابنة زوجها المطربة البحرينية حلا الترك.

بدأت القصة عندما نشرت الفنانة المغربية صورا لها بملابس البحر "البكينى" مع زوجها محمد الترك والد المطربة حلال الترك، ويبدو أن هذه الصور أثارت الغيرة على والدتها، فقررت حلا أن ترد فى تظهر فى فيديو مباشر عبر انستجرام، مع والدتها منى السابر، فى رسالة ضمنية أن والدتها ترتدى ملابس محتشمة عكس زوجة أبيها دنيا بطمة.



دنيا بطمة بملابس البحر

مقطع الفيديو الذى ظهرت فيه حلا مع والدتها، نال إعجاب الكثيرين عبر منصات التواصل الاجتماعى، وحصل على مئات الآلاف من المشاهدات، فيما علق بعضهم يعبر عن إعجابهم بـ"طلة" والدتها وطالبوها بكسب رضاها.

Advertisements



حلا الترك ووالدتها



حلا ووالدتها منى السابر