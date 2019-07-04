على ربيع يكشف السبب الحقيقي وراء توقف ” مسرح مصر “

كتب امير فتحي في الخميس 4 يوليو 2019 11:58 صباحاً - كشف الفنان المصري ” على ربيع ” في مداخلة هاتفية مع الإعلامي ” عمرو عبد الحميد ” لبرنامج ” رأي عام ” المذاع على قناة ” Ten ” السبب وراء إعلان الفنان أشرف عبد الباقي انتهاء عروض مسرح مصر .

وقال ربيع أن القرار جاء بسبب التخوف من هبوط وتراجع العروض التي يقدمها الفريق بعد تقديمهم ل 120 عرضا مسرحيا على مدار 7 سنوات .

وأن القرار تم بالإتفاق بين الفريق والفنان أشرف عبد الباقي قائلا : ” قدمنا أغلب الموضوعات الكوميدية في مسرح مصر لذلك نحن بحاجة إلى وجود نصوص مختلفة عن ما تم تقديمه حتى لا يتحول الأمر إلى عرض مكرر لا يحمل جديدا وهو ما قد يأتي بردود سلبية عند الجمهور ” .

وأكد إنه في حالة وجود نصوص مسرحية جديدة وجيدة من الممكن أن يستمر المسرح قائلا : ” أنه في حالة وجود نصوص مسرحية على المستوى المأمول والمرجو لن يستطيع أحد إيقاف نجاح “مسرح مصر ” وستستمر العروض ” .

ونفى الفنان على ربيع ما تردد بشأن وجود خلافات أو مشاكل بين أعضاء الفريق والفنان أشرف عبد الباقي وما تردد عن نجوم مسرح مصر ككل إنهم لم يعد لديهم وقت كاف للعروض مؤكدا أن نجوم الفرقة يعتبرون مسرح مصر مولد نجوميتهم والعروض بالنسبة لهم ليست مجرد عمل يتقاضون عليه أجر .. معقبا : ” المسرح بيتنا ولا تشغلنا الفلوس ولما بنتجمع بننسى كل حاجة ” .

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