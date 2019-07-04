محمد رمضان ينفعل في عزاء عزت أبو عوف

كتب امير فتحي في الخميس 4 يوليو 2019 11:58 صباحاً - حرص النجم محمد رمضان على حضور عزاء الفنان الراحل عزت أبو عوف وتقديم واجب العزاء لأسرته بمسجد الشرطة بالشيخ زايد . وتعرض محمد رمضان إلى موقف جعله ينفعل خلال تواجده في العزاء حيث إلتف حوله عدد من الحاضرين لإلتقاط الصور التذكارية معه ” السيلفي ” . مما أغضب رمضان وطالب منهم إحترام الموقف وتقديره وعدم التعامل معه باعتباره عرضاً خاصاً .. قائلا : ” ده عزاء يا جماعة .. عيب ” .

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