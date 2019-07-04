“إمام مسجد طلع حرامي!”.. عمليات سرقة لكهرباء ومياه المساجد في السعودية

كتب امير فتحي في الخميس 4 يوليو 2019 11:58 صباحاً - اهتمت صحيفة “عكاظ” بكشف وزير الشؤون الإسلامية مؤخرا خبايا سرقة الكهرباء والمياه من المساجد في المملكة، وإحالة اللصوص إلى جهات الاختصاص.

ورحّب الكاتب السعودي هاني الظاهري في موضوع بعنوان “إمام مسجد طلع حرامي!”، بالخطوة واصفا إياها بالرائعة.

وأثنى الكاتب على وزير الشؤون الإسلامية بالمملكة عبد اللطيف آل الشيخ، قائلا إنه معروف بصرامته وأمانته في أداء مهامه.

ولفت في السياق إلى أن الوزير كشف اللثام عن “عمليات سرقة لكهرباء ومياه المساجد من قبل محال تجارية ومزارع ومساكن بعضها لأئمة ومؤذنين”.

ورأى الكاتب أنه من المؤسف “أن يعرف الناس الذين يصطفون 5 مرات في اليوم خلف إمام مسجد الحي لأداء الصلاة أنه (حرامي)، مؤسف لكنه أمر يقدم درسا مهما لأولئك الذين يسلمون عقولهم لغيرهم ويتوسمون الخير في كل من أظهر التدين ليقتات به”.