خالد الجندي يتجاوز خلافاته مع ريهام سعيد ويوجه رسالة لها ولشريف مدكور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلن الداعية خالد الجندي، تضامنه مع الإعلاميين شريف مدكور وريهام سعيد، بعد الأزمة الصحية التي تعرضا لها.

ووجه خلال حلقة برنامج “لعلهم يفقهون”، الذي يعرض عبر قناة dmc، رسالة إلى شريف مدكور، الذي وصفه بأنه يمتلك جانب إنساني راقي للغاية بأنه علم الناس صلابة الصبر على المرض والابتلاء.

وأضاف: “صلابتك في استقبال المرض وصبرك عليه ومقاومتك له.. وفي احترامك لمن اختلفوا معك واحترامك لمن كانت دعواتهم لك، مسار إعجاب كل إنسان”.

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وتابع: “مواجهة شريف مدكور للمرض تشبه مواجهة العمالقة، و تعلمنا منك كيف نتسامح ..كسف نرتقي.. أنت بطل وستستطيع تخطي هذه المحنة، وستكمل مسيرتك في تعليم القيم والفضائل للناس”.

كما وجه رسالة للإعلامية ريهام سعيد، قال فيها: ” قد تكونين قسوت علي، قد أكون قسوت عليكي، ولكن انتي رمز إعلامي في النهاية وعليكي أن تكملي رسالتك، وأنه لا يمكن لأحد أن ينكر أعمال الخير التي كانت تقدمها”.

واختتم كلامه قائلًا: “ربنا شاء أن تكونى قدوة في تحمل المرض وستتتجاوزين هذه المحنة باذن الله، وأنا بدعيلك ربنا يقويكى عشان الفقراء والمرضى اللى إنتي ساعدتيهم”.