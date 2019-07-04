نانسي عجرم تستغيث من الإهمال بالمطار: بنتي عندها 5 شهور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

عبرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عن استيائها الشديد من الإهمال الذي عانت منه في المطار.

الفنانة اللبنانية نشرت مقطع فيديو لها وهي تحمل مولودتها الثالثة “ليا”، بينما تقف في طابور طويل وسط زحام شديد في المطار.

نانسي علقت على الفيديو، بقولها: “أنا اليوم مش فنانة أنا مواطنة لبنانية بنتي عمرها ٥ شهور ع كتفي عم تبكي لمدة ساعة من الوقت ع طلوع الفجر بمطار بلدي ومتلي نساء كتار كانوا حواليي”.

وأضافت، على حسابها على “تويتر”: “هل هالشي مسموح؟ هل مقبول يكون في هلقد اهمال بحقنا كمواطنين بمطار بلدنا؟ مسموح نكون بعدنا هلقد بعاد عن أبسط حقوق الإنسان؟”.

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وتابعت: ” بكل بلدان العالم بكون للمرأة الحامل والطفل الرضيع استثناءات.. إلا عنا.. يمكن لأن مفكرينا Option؟؟؟ يا حبايب قلبي هيدي من أبسط حقوق المرأة هيدا واجبكن تجاه كل امرأة.. مش كافينا رحية الزبالة بالمطار؟ والإهمال؟”.

واستطردت: “ما عندكن ولاد أو ما بتحسوا بولاد الناس؟ راضيين بكل أزماتنا بكل الأوضاع اللي فارضينا علينا بس لما توصل لولادنا وأطفالنا.. لهون وبس. #عيب_عليكن”.

واختتمت كلامها بقولها: “هيدا لبنان اللي منتغنى في بكتب التاريخ؟ هيدا لبنان اللي بدكن تشجعوا السواح يزوروا؟ ولادنا الصغار صاروا شايفين وفاهمين بالعيوب اللي فارضينا حضراتكن علينا وانتوا ما كنتوا تحسوا! ساكتين ساكتين وبعدين؟ لوين آخدينا؟ #عيب_عليكن”.