بعد تجاوز أزمتها الصحية.. ياسمين صبري تستجم في الولايات المتحدة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

سافرت الفنانة المصرية ياسمين صبري إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك من أجل الاستجمام بعد عناء تصوير مسلسلها الأخير، وتعرضها لأزمة صحية.

ياسمين شاركت محبيها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، في صور لها من ولاية كاليفورنيا، حيث ظهرت وهي تستمتع بالأجواء الهادئة هناك، وتمارس الرياضة أيضا.

صور ياسمين صبري حازت على إعجاب جمهورها الذي حسدها على تواجدها أمريكا، بينما عبر بعض متابعيها عن إعجابهم برشاقتها، وممارستها للرياضة باستمرار.

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الفنانة المصرية تعرضت مؤخرا لأزمة صحية وخضعت لعملية جراحية في القدم بمستشفى بالإسكندرية، بعد إصابتها أثناء تصوير مسلسل «حكايتي».

ياسمين قالت إنها لم تأخذ أي قرار بشأن عملها الفني القادم، حيث تلقت عروض لأعمال فنية في شهر رمضان، وأعمال سينمائية أيضا.

الفنانة الشابة لفتت الأنظار إليها خلال الأعوام الماضية بعد مشاركتها في مسلسل «الأسطورة»، وقبل ذلك شاركت في مسلسل «جبل الحلال»، وأحب الجمهور طلتها.

مسلسل «حكايتي» أول بطولة مطلقة لياسمين صبري، وشارك في بطولة العمل أحمد صلاح حسني، نهال عنبر، وفاء عامر، أحمد بدير، وأحمد حاتم.