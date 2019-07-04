شجون الهاجري تحتفل بنجاح عرضها المسرحي بجلسة تصوير جديدة

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

احتفلت الفنانة الكويتية شجون الهاجري بنجاح عرضها المسرحي “I wish”، والذي قدمته مؤخرا في موسم جدة، وذلك بجلسة تصوير حديثة خضعت لها.

الفنانة الكويتية ظهرت في الجلسة، بنفس إطلالتها في المسرحية، حيث ظهرت مرتدية زي مدرسي يجمع بين اللونين الأبيض والرمادي، مع رابطة عنق باللون الأحمر وتوكة بنفس اللون، ووضعت نظارة طبية على عينيها.

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شجون شاركت جمهورها بمجموعة صور من الجلسة، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وعلقت عليها بقولها: “أنا قوية بما فيه الكفاية.. أنا أستطيع وسوف أرتفع إلى أعلى”.

وأضافت: “#موسم_جدة ربي لك الحمد استمتعنا مع اهلنا في جدة.. شكرًا لكل شخص كان وراء تنظيم هذا المهرجان جدة_غير”.

و“I wish” عرض مسرحي مستوحى من رواية ماتيلدا للكاتب رويلد ديلز، وتدور المسرحية حول فتاة شابة تتمتع بسلطات استثنائية تتعاون مع زملائها الطلاب لحماية المدرسة من مخططات الناظرة الشريرة وحراسة الكتاب الذهبي، ومعًا يحتفلون بالأهمية الكبيرة للمعرفة والعمل الجماعي، وتلعب بطولته الفنانة الكويتية شجون الهاجري.