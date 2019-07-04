هل انفصلت أنغام عن زوجها أحمد ابراهيم؟

متابعة بتجــــــــــرد: لا يزال زواج الفنانة المصريّة أنغام من الموزّع الموسيقي أحمد إبراهيم مادةً دسمة لروّاد مواقع التواصل الإجتماعي حتى باتت تلاحقهما الشائعات.

وفي التفاصيل، فقد ضجّت منصّات التواصل الإجتماعي بمعلوماتٍ غير دقيقة حول إنفصال أنغام عن زوجها أحمد إبراهيم، وهو ما يندرج ضمن إطار الشائعات.

ولم يكتف مروّجو الشائعات بنشر خبر إنفصال أنغام عن زوجها، إنما نشر البعض شائعات مفادها عودة أحمد إبراهيم إلى طليقته ياسمين عيسى.

في سياقٍ منفصل، نشرت الفنانة أنغام “ستوري” عبر تطبيق الصور إنستغرام كتبت فيها “حين تكتفي بحسبي الله ونعم الوكيل في موضع أنت فيه غير قادر على أخذ حقك، فانتظر نصراً من الله يقر عينك ويثلج صدرك”.