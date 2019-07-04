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متابعة بتجـــــــــرد: يستمرّ الجدل الّذي ترافق مع خبر إعتذار الفنانة شيرين عبد الوهاب عن حفلاتها وإلغاء المُقرّر منها مُسبقاً مع إنتشار معلومات إنّها تتلقى علاجاً طبيّاً في لندن.
وفي حين تتكتّم النجمة المصريّة شيرين عبدالوهاب على طبيعة مرضها، طمأن والد الفنان حسام حبيب محبّي زوجة ابنه على صحّتها بطريقة غير مُباشرة.
فنشر حسين حبيب، والد حسام حبيب، صورةً جديدة لشيرين عبد الوهاب برفقة زوجها وإبنتيها وتبدو بصحّة جيّدة.
كانت هذه تفاصيل خبر والد حسام حبيب يطمئن جمهور شيرين عبد الوهاب على حالتها الصحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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