الفنان جوزيف نمنم في ذمة الله

متابعة بتجـــــــــرد: غيب الموت صباح اليوم الفنان جوزيف نمنم (اسمه الاصلي جوزيف جرجس الشعك) عن عمر 61 عاماً في مستشفى كليمنصو في بيروت بعد معاناة مع مرض في الكبد دام 5 سنوات.
واشتهر نمنم بأغانيه الرومانسية “قلبي دق”، “لن أحب سواكي” وغيرها.
ويحتفل بالصلاة لراحة نفسه في الخامسة عصر يوم الجمعة 5 تموز الحالي في كنيسة مار سمعان العامودي الرعائية في غوسطا.
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