ديزني تسوّق لـ”الملك الأسد” بصور حيّة لأبطاله

متابعة بتجــــــــــرد: تشهد السينما المحلية في البلاد اقبالًا كبيرًا على الأعمال الهوليوودية المعتمدة في ثيمتها على الاساطير والقصص الشعبية، التي اخذت حيزًا كبيرًا من ذكريات أطفال الثمانينات والتسعينات، لتعود بحلة جديدة عبر دور العرض العالمية بشكل أكثر تشويقًا، من حيث المفارقات الدرامية وشكل النجوم وطريقة العرض نفسها، وقد يشغل الحيوان حيزًا مهمًا من الحدث باعتباره بطلا في سياق العمل.

جديد السينما في هذا السياق فيلم “الملك الاسد” The Lion King الذي انتج بشكله الكارتوني عام 1994، وتدور احداثه حول سيمبا ابن الملك موفاسا الذي يغتاله شقيقه من أجل الحصول على السلطة. وقد لاقى هذا العمل نجاحًا ملحوظًا انذاك من قبل الاطفال والناشئة، ولا يزال يعرض بنسخته القديمة عبر العديد من الفضائيات التي تعنى بشأن الطفل وبرامجه.

من باب التسويق والتشويق، عرضت ديزني يوم أول من أمس صورًا لنجوم وأبطال النسخة الحية لفيلم “الملك الأسد” بنسخته الجديدة، وسيتم اطلاق هذه النسخة بعد مرور 25 عامًا على النسخة الأولى منه، وبعد أن كان في نسخته الأولى عملًا موجهًا للاطفال سيكون في هذا العرض عملًا موجهًا للعائلة، خصوصًا من شهدوا صورته السابقة ليكونوا الى جانب ابنائهم في هذه النسخة معا، وقد حقق البرومو الخاص للفيلم ما يقارب 30 مليون مشاهدة بعد أسبوع من بثه، ويتوقع أن يلاقي نجاحًا مميزًا كالذي حققه فيلم “علاء الدين”، الذي لايزال يعرض في دور السينما المحلية ويستمر الاقبال عليه من جميع الفئات العمرية، وقد شغل القرد ابوا دورًا مهمًا في الحدث كبطل من أبطال العمل، يأتي بعده في الدرجة الثانية النمر الذي يحرس ياسمينا والببغاء رفيق الوزير جعفر.

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“الملك الأسد” الجديد لا يزال يحتفظ بالثيمة الاساسية للقصة الأولى وهي الصراع ما بين الخير والشر من أجل السلطة والنفوذ، لكنه لن يكون بالصورة نفسها ولا بتفاصيل الاحداث عينها، حيث عمد السيناريست جيف ناثانسون إلى إيجاد مفارقات درامية جديدة تضاف إلى ما كتب على يد ليندا ولفيرتون مبتكرة الشخصيات، وسيكون الفيلم حاضرا في دور السينما في 19 من يوليو الجاري.

فيلم The Lion King الجديد للمخرج جان فافريو يضم في طاقمه النجمة العالمية بيونسيه التي ستقدم بصوتها شخصية نالا، وسيقوم بيلي ايشنر بدور تيمون، جيدي ماكرادي بدور سيبما الشاب، شيوتيل ايجيوفور بدور سكار، الفر وودارد بدور سارابي وجود اوليفر بدور زازو.