رامي مالك يتحدّث عن دوره في فيلم “جيمس بوند” ولماذا تردّد في قبوله؟

متابعة بتجـــــــــرد: أعلن الممثل الأمريكي ذو الأصول المصرية رامي مالك، أنه استغرق وقتا في التفكير لقبول دوره الجديد في فيلم “جيمس بوند”.

وقال مالك إنه احتاج للحصول على تأكيدات بأن الدور الذي سيلعبه في فيلم “جيمس بوند” لن يكون مرتبطا بـ”عمل إرهابي”، بحسب ما نقلته صحيفة “ميرور” البريطانية.

وأشار مالك، البالغ من العمر (38 عاما)، إلى أنه “كان في حاجة للحصول على تأكيدات من المخرج الأمريكي كاري فوكوناجا بأن الدور لن يكون شخصية إرهابي يتحدث باللغة العربية”.

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وتابع: “إنه دور رائع وأنا متحمس للغاية لأدائه، ولكن ذلك أمر تناقشت بشأنه مع كاري، قلت له لا يمكننا أن نربط الشحصية بأي عمل إرهابي يعكس أيدولوجية أو ديانة. هذا أمر لا أحبه، لذلك قلت إذا كنت اختارتني لهذا السبب إذن فأنا منسحب”.