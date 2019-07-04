أزياء زياد نكد تفيض أنوثة بلوحات من الموزاييك

طيف الحقبة الرومانية، يحوله المصمم زياد نكد الى متحف فني يتنقل بين المناسبات الاستثنائية، ويفيض أنوثة بلوحات من الموزاييك ترتسم على تصاميم ساحرة يكتمل فيها حضور السيدات باطلالات مدهشة، ويكرسها في مجموعة Tessera لازياء الهوت كوتور، ويقدمها ضمن اسبوع الموضة الفرنسي لموسم خريف وشتاء 2019 و 2020.

مربع تلو آخر، وتكتمل الصورة لوحة فنيّة مستوحاة من فنون العهود الرومانية، وتتشكل بأجزائها الصغيرة المتناثرة أو المجتمعة التي تمت هندستها بأقمشة مقطعة بتقنية الليزر والتطريز، تتمايز بهوية مستقلة، وترتسم لوحة مميزة بجزئها العلوي، وتحديداً في منطقتيّ الاكمام والاكتاف من الفساتين. وزاوج فيها المصمم زياد نكد بين الشياكة وفائض الانوثة الذي تعزز باقمشة حساسة استخدمها مثل اقمشة الـ”كريب” والـ”غازار” و”التول”، فيما اعتمد تقنية الـ”درابيه” في بعض التصاميم لاظهار جانب فني للفساتين في أسفلها. واستخدم ألواناً مركبة Ultra suede، بعضها مشتق من اللون الرصاصي، كما استخدم الـ”Powder Rose” والازرق البنفسجي، واللون العاجي المشتق من الابيض، اضافة الى الاحمر والازرق بدرجات مركبة.

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وانسحب هذا الخط الفني على تصاميم الـ”كاب” حيث ظهر اهتمام بالغ بتصميم الاكمام المتمايزة وبالاكتاف العريضة، وهو خط جديد على تصميم “الكاب كوتور”. والى جانب التطريز في جميع التصاميم الذي أضفى طابعاً فنياً مستلهماً من الفن الروماني، أضيفت أحزمة معدنية

عريضة مفرغة على شكل مربعات، أو بأحجار الموزاييك في بعض المواقع، لتكريس الوجهة الفنية نفسها.

هذا التحشيد الفني، انسحب على فستان زفاف ساحر اختاره المصمم زياد نكد باللون العاجي، وبدا لوحة مستقلة تستحضر ارثاً حضارياً، وتمت حياكته برؤية عصرية ترتسم فيها أحلام ليلة العمر بمربعات الموزاييك المتناثرة على أرجائه، وتحتضن أطرافه أقمشة “التول” المكسر، ويزينه تاج أميرات رومانيات تنسدل منه طرحة طويلة ومكسرة بروحية الاطراف.