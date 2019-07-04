وفاة الفنان جوزيف نمنم

غيّب الموت الفنان جوزيف جرجس الشعك المعروف بالفنان “جوزيف نمنم” اليوم الخميس، 4 تموز الجاري بعد معاناة مع المرض.

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يحتفل بالصلاة لراحة نفسه يوم الجمعة 5 الجاري الساعة الخامسة بعد الظهر في كنيسة مار سمعان العمودي الرعائية – غوسطا.

تقبل التعازي يوم الخميس 4 تموز الجاري من الساعة الثانية بعد الظهر لغاية السابعة مساءً ويوم الجمعة قبل الدفن وبعده من الساعة العاشرة صباحاً لغاية السابعة مساءً ويوم السبت الجاري من الساعة الثانية بعد الظهر لغاية السابعة مساءً في صالون الكنيسة.

نذكر ان الفنان الراحل في رصيده مجموعة من الأغنيات التي طُبعت في الذاكرة منها”عيونك حلوين”، “درب السفر”، “لا بدي تسافر لا لا”، “أهلك ما بدن ياني”، “لو حلفوني”، “حبي إنت”، “إلنا شهور منتقابل”، “لن أحب سواكِ” وغيرها من الأغاني الجميلة.