مرض شيرين بين الحقيقة والإشاعة

Jul 04, 2019
انتشرت في الساعات الماضية أخبار تفيد ان الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب موجودة في لندن حيث تتلقى العلاج بعد ان تعرضت لوعكة صحيّة ألمت بها مؤخراً بشكل مفاجئ.
وفي زيارة سريعة على حسابات شيرين على مواقع التواصل نرى أن آخر مشاركة لها كانت عندما نعت الممثل القدير عزت ابو عوف الذي توفي صباح الاثنين، 1 تموز الجاري.
شيرين لم تنفِ أو تؤكّد الخبر المتداول في الساعات الماضية، لكن جمهورها دافع عنها ونفى كل الأقاويل المنتشرة، ونشر مجموعة من الصور لشيرين تجمعها مع زوجها حسام حبيب وابنتيها (هنا ومريم) من زواجها الاول، وذلك خلال رحلتهم الى أميركا.
أيضاً الأخبار المتداولة تشير أن شيرين ألغت حفلها المقرر إحيائه في 17 آب/أغسطس المقبل ضمن فعاليات مهرجان قرطاج حيث تم التعاقد مع الفارس عاصي الحلاني بدلاً عنها، إلا ان شيرين لم تنشر أي اعلان يدل على أنها ستحيي حفلة في قرطاج، كما تجري العادة مع كل حفلة.
نذكر ان الجمهور سبق وتداول صورة ملفتة لحسام وهو يغمر زوجته بطريقة تدل وكأنها حامل، فهل تتواجد شيرين في اميركا بهدف وضع مولودها؟ او أنها فعلاً تأخذ اجازة لتقضيها مع عائلتها بعيداً عن كل الضغوطات التي واجهتها مؤخراً؟
وفي حال كانت تعاني عارضاً صحياً فهل ستتجرأ وتتحدث عنه مع جمهورها؟ سننتظر ونرى…
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