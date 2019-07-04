متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أكد الفنان حسام حبيب، أن كل ما نُشر بشأن الحالة الصحية عن زوجته، النجمة شيرين عبد الوهاب ليس له أي أساس من الصحة، وأن اعتذارها عن حفل قرطاج جاء بسبب الاختلاف في وجهات النظر ليس أكثر.
وقال حبيب لـ "فوشيا"، إنه يتواجد حاليًا بصحبة شيرين، وهي تتمتع بصحة جيدة وكل ما نشر عن إصابتها بأي أمراض وسفرها للعلاج في لندن غير صحيح، مشيرًا إلى أنهما يتواجدان في أمريكا، ومن المقرر عودتهما خلال الأيام المقبلة لاستكمال نشاطهما الفني بمصر.
وتحدث حبيب عن هذا الموضوع خوفًا من انتشار الشائعات بكثرة والترويج لها حول صحة زوجته، خاصة بعد أن راج الخبر أمس الأربعاء عبر وسائل الإعلام.
وكانت شيرين عبد الوهاب ألغت حفلها بمهرجان قرطاج 2019 الذي كان مقررًا إقامته في الـ 17 من أغسطس المقبل، وجاء بديلًا عنها النجم اللبناني عاصي الحلاني.
كانت هذه تفاصيل خبر حسام حبيب: شيرين بصحة جيدة.. واعتذرت عن حفل قرطاج لهذا السبب! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على فوشيا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.