نانسي عجرم تنتقد المسؤولين في مطار لبنان بحرقة: ما بتحسوا بولاد الناس؟!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - انتقدت النجمة اللبنانية نانسي عجرم، تجاهل المسؤولين اللبنانيين لتطوير مطار لبنان، وعدم مراعاتهم لحقوق المرأة الحامل والأطفال الصغار، خاصةً الرُضع منهم، موضحةً أن الإهمال بحق المواطنين اللبنانيين في المطار تخطى كل الحدود.

وتحدثت نانسي عجرم، بلسان المواطنة اللبنانية وليست كفنانة مشهورة، عن الأزمات التي عانى ويعاني منها اللبنانيون في وطنهم، وذلك بعد تعرضها لموقف صعب برفقة طفلتها الرضيعة ذات الخمسة أشهر، وهي في مطار لبنان.

وأوضحت نانسي، في عدة تغريدات كتبتها عبر حسابها على موقع "تويتر"، أن ابنتها ظلت تبكي لأكثر من ساعة دون أن تجد مكانًا يأويها في المطار، منوهةً أنها ليست وحدها من تعاني ذلك ولكن هناك نساء كثيرات يعانين الإهمال بحقهن.

ونشرت نانسي، مقطع فيديو لها من داخل المطار وعلى كتفها ابنتها "ليا"، وعلقت قائلةً: "أنا اليوم مش فنانة أنا مواطنة لبنانية بنتي عمرها 5 شهور ع كتفي عم تبكي لمدة ساعة من الوقت ع طلوع الفجر بمطار بلدي ومتلي نساء كتار كانوا حواليي".

وتساءلت النجمة اللبنانية قائلةً: ‘‘هل هالشي مسموح؟ هل مقبول يكون في هلقد إهمال بحقنا كمواطنين بمطار بلدنا؟ مسموح نكون بعدنا هلقد بعاد عن أبسط حقوق الإنسان؟’’.

وشددّت نانسي عجرم، على أن حقوق المرأة الحامل والأطفال من الأشياء الاستثنائية في العالم، على العكس من لبنان، الذي يلقى مواطنوه إهمالًا ورائحة كريهة، فكتبت قائلةً: "بكل بلدان العالم بكون للمرأة الحامل والطفل الرضيع استثناءات إلا عنا، يمكن لأن مفكرينا Option؟؟؟".

وأضافت: "يا حبايب قلبي هيدي من أبسط حقوق المرأة هيدا واجبكن تجاه كل امرأة، مش كافينا رحية الزبالة بالمطار؟ والإهمال؟".

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واستطردت نانسي عجرم قائلةً، بأن هذه الأوضاع سائدة وكأن المسؤولين ليس لديهم أولاد، منوهةً أن اللبنانيين راضون بكل أزماتهم، لكن من العيب أن يصل الأمر للأطفال الصغار.

وكتبت في تغريدة جديدة: "ما عندكن ولاد أو ما بتحسوا بولاد الناس؟ راضيين بكل أزماتنا بكل الأوضاع اللي فارضينا علينا بس لما توصل لولادنا وأطفالنا لهون وبس، #عيب_عليكن".

واختتمت تغريداتها بصورة لحالة الازدحام الشديد في المطار، موضحةً أن الأطفال يفهمون ما يفرضه المسؤولون اللبنانيون على المواطنين، فقالت: "هيدا لبنان اللي منتغنى في بكتب التاريخ؟ هيدا لبنان اللي بدكن تشجعوا السواح يزوروا؟ ولادنا الصغار صاروا شايفين وفاهمين بالعيوب اللي فارضينا حضراتكن علينا وانتوا ما كنتوا تحسوا! ساكتين ساكتين وبعدين؟ لوين آخدينا؟ #عيب_عليكن".

يُذكر أن نانسي عجرم، وضعت مولودتها الثالثة ‘‘ليا’’ قبل خمسة أشهر، كما أن لديها ابنتين هما إيلا وميلا.