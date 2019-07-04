شكرا لقرائتكم وفاة رسام الكاريكاتور مورديو عن 86 عاماً.. صور لأعماله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - توفي الرسام الكاريكاتوري غييرمو مورديو، الذي حقق نجاحا كبيراً في أوروبا خلال سبعينات القرن الماضي، في إسبانيا عن 86 عاماً على ما أفاد ممثلون عنه الاثنين.

وقالت أدريين هاك من شركة روبنشتاين رويالتي، المسؤولة عن نشر أعماله في العالم، في رسالة إلكترونية لوكالة فرانس برس "بحزن شديد نؤكد وفاة مورديو ليل 29-30 حزيران/يونيو" في جزيرة مايوركا الإسبانية.

وأشارت إلى أن مورديو توفي إثر وعكة صحية ألمّت به خلال تناوله العشاء في أحد مطاعم بالما دي مايوركا، في أرخبيل البليار الإسباني.

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وقد ظهرت أعمال مورديو في مجلات فرنسية مهمة بينها "باري ماتش" و"ماري كلير".

مورديو يوقع إحدى قصصه المصورة

إلهام وأعمال

ولد مورديو في العاصمة الأرجنتينية بوينوس أيريس سنة 1932 لوالدين إسبانيين، وأمضى فترات قصيرة في ليما ونيويورك، قبل الانتقال سنة 1963 إلى باريس، حيث دخل عالم الشهرة.

وقال في مقابلة سابقة، إن رغبته في خوض مجال تأليف القصص المصورة ظهرت بعد مشاهدته فيلم "سنو وايت" (بياض الثلج) لشركة وولت ديزني في السينما.

وقد أعّد قصصا مصورة للأطفال كما صمم بطاقات خاصة بشركة "هولمارك" الشهيرة، التي تتخذ مقرًّا لها في مدينة كنساس.

رسم كاريكاتيري لمورديو

رسم لقصة مصورة

اشتهر مورديو برسم القصص المصورة