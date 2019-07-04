شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. نانسى عجرم تنتقد سلطات لبنان: "عيب عليكن.. مش كافينا ريحة الزبالة بالمطار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شنت النجمة اللبنانية نانسى عجرم، انتقادات لاذعة إلى السلطات اللبنانية فى مطار بيروت الدولى، بعدما ظلت واقفة فى فى طابور كبير أمام قسم التدقيق بالجوازات وبرفقتها طفلتها الصغيرة التى كانت تحملها على يديها.

ونشرت نانسى، عبر حسابها على تويتر مقطع فيديو يظهر الزحام الشديد فى مطار بيروت، صحبتها بتعليق: "أنا اليوم مش فنانة، أنا مواطنة لبنانية بنتى عمرها 5 شهور على كتفى عم تبكى لمدة ساعة من الوقت ع طلوع الفجر بمطار بلدى ومتلى نساء كتار كانوا حواليى، هل هالشى مسموح؟ هل مقبول يكون فى هلقد إهمال بحقنا كمواطنين بمطار بلدنا؟ مسموح نكون بعدنا هلقد بعاد عن أبسط حقوق الإنسان؟"

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وتابعت نانسى: "بكل بلدان العالم بكون للمرأة الحامل والطفل الرضيع استثناءات، إلا عنا، يمكن لأن مفكرينا Option؟، مضيفة: "يا حبايب قلبى هيدى من أبسط حقوق المرأة هيدا واجبكن تجاه كل امرأة، مش كافينا رحية الزبالة بالمطار والإهمال".

وأضافت نانسى: "ما عندكن ولاد أو ما بتحسوا بولاد الناس؟ راضيين بكل أزماتنا بكل الأوضاع اللى فارضينا علينا بس لما توصل لولادنا وأطفالنا، لهون وبس، عيب عليكن".





نانسى:"هيدا لبنان اللى منتغنى فى بكتب التاريخ؟ هيدا لبنان اللى بدكن تشجعوا السواح يزوروا؟ ولادنا الصغار صاروا شايفين وفاهمين بالعيوب اللى فارضينا حضراتكن علينا، وانتو ما كنتوا تحسوا، ساكتين ساكتين وبعدين لوين آخدينا؟.



