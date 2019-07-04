شكرا لقرائتكم خبر عن خالد سليم ودرة أبطال مسلسل "بلا دليل".. والتصوير خلال الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رشح القائمون على مسلسل "بلاد دليل" للمؤلفة إنجى علاء، النجم خالد سليم ليكون بطلا للمسلسل ، الذى ينتمى لنوعية مسلسلات الـ 45 حلقة، من إنتاج شركة سينرجى ، والمقرر البدء فى تصويره خلال الأسابيع المقبلة، من إخراج منال الصيفى.

وينتظر صناع العمل عودة خالد سليم من أمريكا خلال الأيام المقبلة، وذلك من أجل التعاقد الرسمى، بعدما تم التعاقد بشكل رسمى مع النجمة التونسية درة، ليبدأ فريق العمل فى ترشيح باقى الأدوار الأخرى والتفاوض معهم من أجل البدء فى التصوير مباشرة .



خالد سليم

وفى سياق متصل، اوشكت المؤلفة انجى علاء على الانتهاء من كتابة الحلقات الـ 20 الأولى من المسلسل، إذ تواصل كتابة باقى الحلقات خلال افترة المقبلة، تزامنا مع تصويره خلال الأسابيع المقبلة .

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يشار إلى أن آخر أعمال النجم خالد سليم مسلسل " أبواب الشك" وشارك فى بطولته لقاء الخميسى، عائشة بن أحمد، نبيل عيسى، أحمد صلاح حسنى، نبيل نور الدين، حنان سليمان، وآخرون، تأليف محمد ناير، إخراج أحمد سمير فرج.

بينما الفنانة درة كانت آخر أعمالها الدرامية، مسلسل "الرحملك" وعرض فى شهر رمضان الماضى، من تأليف سليمان عبد العزيز، إخراج تامر اسحق.