صبحي وصفه بـ"الانحطاط" وهاجمه آدم وسعد وزكي دعماه.. "مسرح مصر" في أعن الفنانين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

أعلن الفنان أشرف عبدالباقي استعداد فريق "مسرح مصر" لتقديم آخر مواسمه، الذي من المقرر أن ينطلق في موسم عيد الأضحى المقبل، وكشف عبدالباقي، خلال مقطع فيديو نشرته الصفحة الرسمية للمسرحية، عن أن أبطال الفريق قدموا 120 عرضًا خلال 7 سنوات، وأن هذا الموسم سيكون الأخير.

ولمسرح مصر حالة خاصة، فهناك من الفنانين من يبدى التأييد والإعجاب الذي يصل لحد الانبهار بعروضه، وتقابلها حالة أخرى من التسفيه الذي وصل لحد الهجوم، والترصد منذ بداية الرحلة، ونرصد لكم في هذا التقرير آراء الفنانين في مسرح مصر.

- محمد صبحي

قال الفنان محمد صبحي في تقارير صحفية إن مسرح مصر تحول من مسرحية بسيطة إلى اسكتشات بسيطة إلى قلة أدب بسيطة، ثم وصل إلى قمة الانحطاط.

الفنان محمد صبحي يعتبر أكثر المهاجمين لمسرح مصر، فقد سبق ووجه النقد لهم مع الإعلامي وائل الإبراشي، ورد الفنان أشرف عبدالباقي أنه يقدم نوعية مسرح مختلفة، وأنه يحترم الفنان محمد صبحي.

- سميحة أيوب

قالت الفنانة سميحة أيوب، في ندوة تكريم جورج سيدهم، في الدورة الرابعة لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، إن ما يقدمه أشرف عبدالباقي لا يمكن تسميته بالمسرح، ما يُقدم في الوقت الحالي هدفه فقط قتل الوقت، ومسرح أشرف عبدالباقي ليس مسرحا، بل هي مجرد لوحات، فالمسرح شيء مقدس، كانت هناك رسائل تقدم على المسرح قديما، ولكن ما الذي يقدمه أشرف في مسرحه.

فيما دافع الفنان أشرف زكي، في الندوة ذاتها، عن مسرح مصر قائلا إن أشرف عبد الباقي وفرقته "سحبوا الجمهور للمسرح"، وبدأ الشباب بعدها يبحثون عن الملك لير وغيرها من المسرحيات.

- أحمد آدم

هاجم الفنان أحمد آدم مسرح مصر، وقال أن هذا المسرح ليس مسرحا فهو يقتل الممثل مع كم العروض التي يتم تقديمها، ووصفه بأنه برنامج يذاع كل أسبوع، مشيرا إلى أنه عبارة عن اسكتشات تقدم لنفس الجمهور.

وخلال استضافته في برنامج "شيخ الحارة" المعروض علي فضائية "القاهرة والناس" أكد أحمد آدم أن مسرح مصر عُرض عليه قبل أشرف عبد الباقي، ولكنه رفض.

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- سيد رجب

قال الفنان سيد رجب خلال حواره في برنامج "هذا الصباح" إن مسرح مصر ليس له علاقة بالمسرح، هو عبارة عن اسكتشات لطيفة غرضها الضحك، مشيرا إلى أن أشرف عبدالباقي ممثل كبير، وشباب مسرح مصر أثروا الدراما، لأنهم موهوبون.

- محمد سعد

أكد الفنان محمد سعد أن مسرح مصر من التجارب المهمة والجميلة، التي بدأ فيها أشرف عبدالباقي واستمر في تطويرها، مشيرا إلى أن أحلام أشرف عبدالباقي أكبر بكثير مما يقدمه، ولكن عبدالباقي يحتاج منتج كبير لتحقيق أحلامه، وأن أشرف عبدالباقي نجم مسرحي كبير، ويعرف قيمة المسرح لكن لا يجد التمويل الكافي لتقديم النهضة المسرحية.

محمد نجم

صرح الفنان محمد نجم في حوار تلفزيوني للإعلامية راغدة شلهوب في برنامج "100 سؤال" أن مسرح مصر فكرة صيني وفاشلة، وأبعد ما يكون عن المسرح، مشيرا إلى أن المتابعة، التي يلقاها مسرح مصر، سببها العرض التلفزيوني المتكرر.

أحمد الفيشاوي

قال الفنان أحمد الفيشاوي في برنامج "أنا وأنا" مع الإعلامية سمر يسري إن مسرح مصر له الحق في تقديم ما يراه من موضوعات، لكن ما يقدموه ليس مسرحا، ورد عبدالباقي على أحمد الفيشاوي في برنامج "العاشرة مساءً" أن الفيشاوي لم يقدم مسرح، حتى ينتقد مسرح مصر.

الفيشاوي